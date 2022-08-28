Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс поєдинка.

Еспаньйол в рамках 3-го туру Прімери прийме Реал на власному полі.



Еспаньйол — Реал

Неділя, 28 серпня, о 23:00. Стадіон RCDE Stadium, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Маріо Лопес.

Таке враження, що Реал не мав передсезонної підготовки, а просто продовжує попередній сезон. Команда з великим запасом обіграла Айнтрахт у Суперкубку УЄФА, а також в черговий раз проявила свій сталевий чемпіонський характер у грі із Альмерією (2:1).

Минулого тижня "вершкові" ще й впевнено знищили міцну Сельту у Галісії (4:1), тож настрій у них чудовий. Навіть трансфер Каземіро у Манчестер Юнайтед поки що не виглядає аж надто болючою втратою через непогані виступи Чуамені.

Еспаньйол ж стартував поганенько. Нічия із Сельтою та поразка від Райо Вальєкано відкинула клуб у нижню половину турнірної таблиці.

Останній візіт "вершкових" до "папуг" завершився невдало (див. цікаві факти), але на цей раз є великі сумніви, що каталонцям вдасться зачепитися принаймні за нічию. Принаймні червона картка Серхіо Гомеса (не того, що перейшов у Сіті) та пошкодження Рауля де Томаса точно не додають оптимізму господарям матчу.

Хоча, може Хоселу зуміє вразити ворота свого колишнього клубу.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Остання зустріч проти Еспаньйола (4:0) дозволила Реалу офіційно оформити "золото" минулого сезону.

- А ось останній домашній матч для "папуг" завершився на їх користь — 2:1 у жовтні минулого року.