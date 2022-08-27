"Островітяни" забили 2 м'ячі.
Райо Вальєкано - Мальорка, Getty Images
27 серпня 2022, 22:31
У матчі третього туру іспанської Ла Ліги Мальорка на виїзді обіграла Райо Вальєкано.
Гості відправили у ворота Райо 2 "сухі" м'ячі зусиллями своїх центральних нападників.
Райо Вальєкано — Мальорка — 0:2
Голи: Мурікі, 13; Лі Кан Ін, 64
Райо Вальєкано: Дімітрієвскі, Баллю, Ф. Гарсія, Катена, Лопес (Мендес, 57), А. Гарсія, Сісс, Валентін (Посо, 86), Трехо (Комесанья, 57), Сальві Санчес (Бебе, 57), Фалькао (Нтека, 78)
Мальорка: Райкович, Марфео, Вальєнт, Раільйо, Копете, Коста, Грен'є (А. Санчес, 67), Батталья, Дані Родрігес (Галаррета, 87), Лі Кан Ін (Ліабрас, 74), Мурікі (Бастідас, 86)
Попередження: Валентін, 64 — Грен'є, 62; Санчес, 73; Копете, 79
Відзначимо, після цього матчу команди зрівнялися за кількістю набраних очок — обидва колективи мають 4 залікові пункти після трьох поєдинків.