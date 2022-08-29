Іспанія

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги мадридский Реал у гостях подужав Еспаньйол.

Рахунок відкрив на 12 хвилині Вінісіас Жуніор. Бразилець скористався пасом від Чуамені та переграв Лекомта — 0:1.

Але до перерви Еспаньолу все ж вдалося відігратись. На 43 хвилині форвард підстеріг м'яч у штрафному та добив його у сітку воріт Куртуа.

Реалу вдалося вийте вперед вже під кінець поєдинку. На 88 хвилині Карім Бензема зміг реалізувати свій шанс.

На 90+7 хвилині Еспаньол залишився у меншості. Воротар команди з Барселони Лекомт отримав пряму червону картку. Центрбек Кабрера став у ворота, але врятувати після удару Бензема зі штрафного він не зміг.

Еспаньйол — Реал 1:3

Голи: Хоселу, 43 — Вінісіус, 12, Бензема, 88, 90+10

Еспаньйол: Лекомт — Жил, Калеро, Кабрера, Оліван — Еспосіто (Гомес, 90), Дардер, Санчес, Коста (Баре, 69), Пуадо (Меламед, 78) — Хоселу.

Реал: Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 80) — Кроос (Себальос, 80), Чуамені, Модріч (Камавінга, 58) — Вінісіус (Родріго, 58), Вальверде — Бензема.

Видалення: Лекомт (грубий фол)