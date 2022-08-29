Іспанія

Мадридський Реал здобув непросту перемогу.

У рамках третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зміг переграти Еспаньйол з рахунком 3:1.

У першому таймі команди обмінялись взяттями воріт — на гол від Вінісіуса відповів Хоселу. Але під кінець матчу Карім Бензема оформив дубль і приніс Мадриду перемогу. Його другий гол був забитий захиснику, який змінив у воротах Лефонта після вилучення.

Вашій увазі відео голів та огляд матчу:

Еспаньйол — Реал 1:3

Голи: Хоселу, 43 — Вінісіус, 12, Бензема, 88, 90+10

Еспаньйол: Лекомт — Жил, Калеро, Кабрера, Оліван — Еспосіто (Гомес, 90), Дардер, Санчес, Коста (Баре, 69), Пуадо (Меламед, 78) — Хоселу.

Реал: Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 80) — Кроос (Себальос, 80), Чуамені, Модріч (Камавінга, 58) — Вінісіус (Родріго, 58), Вальверде — Бензема.

Видалення: Лекомт (грубий фол)