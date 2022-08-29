Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Атлетік у рамках поєдинку третього туру чемпіонату Іспанії вирушив у гості до Кадіса і здобув перемогу з рахунком 4:0.

Баски відкрили рахунок у середині першої половини гри зусиллями Іньякі Вільямса. Дещо пізніше форвард не реалізував пенальті.

Подвоїли перевагу гравці Атлетіко на початку другого тайму завдяки голу Гурусета, а Беренгер зняв усі питання. Вже у компенсований час Гурусета зробив рахунок 4:0.

Кадіс - Атлетік 0:4

Голи: Вільямс, 24, Гурусета, 56, 90+4, Беренгер, 79

Кадіс: Ледесма — Сальдуа, Ернандес, Фалі Хіменес (Віктор Чуст, 46), Еспіно (Мабіл, 61) — Арсамендія, Алехо, Антоніо Бланко (Алекс Фернандес, 61), Хосе Марі (Сан-Еметеріо, 46) — Лосано (Лукас Перес, 67) , Негредо

Атлетік: Унаї Сімон — Де Маркос, Єрай Альварес, Вівіан, Лекуе (Паредес, 88) — Весга, Сансет (Д. Гарсія, 88) — Муніаїн, Вільямс (Гурусета, 54), Беренгер (Морсільйо, 88) — Вільямс (Рауль Гарсія, 82).