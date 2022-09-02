Іспанія

Нападник вирішив залишитися у Барселоні.

Майже все літнє трансферне вікно здавалося, що Мемфіс Депай змінить клубну прописку, але нідерландець залишиться в Барселоні.

Сам футболіст під завісу вікна переходів вирішив зробити заяву про своє майбутнє.

"Я вирішив залишитися в Барселоні! Повністю відданий внеску в спортивний успіх клубу", — написав Мемфіс Депай у своєму Twitter.

У 28 матчах минулого сезону Ла Ліги Мемфіс забив дванадцять голів і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Депай та Барселона були готові розірвати контракт.