Нападник вирішив залишитися у Барселоні.
Мемфіс Депай, getty images
02 вересня 2022, 00:13
Майже все літнє трансферне вікно здавалося, що Мемфіс Депай змінить клубну прописку, але нідерландець залишиться в Барселоні.
Сам футболіст під завісу вікна переходів вирішив зробити заяву про своє майбутнє.
"Я вирішив залишитися в Барселоні! Повністю відданий внеску в спортивний успіх клубу", — написав Мемфіс Депай у своєму Twitter.
У 28 матчах минулого сезону Ла Ліги Мемфіс забив дванадцять голів і зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше Депай та Барселона були готові розірвати контракт.