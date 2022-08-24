Англія

Товариський матч відбудеться сьогодні о 22:30 за київським часом.

Сьогодні, 24 серпня, Барселона проведе товариський матч проти Манчестер Сіті.

У заявку команди Хаві потрапили Мемфіс Депай, П'єр-Емерік Обамеянг та Серджиньо Дест, які можуть залишити "блаугранас" до закриття трансферного вікна.

Також є захисник Жюль Кунде, який ще не зареєстрований командою в іспанській Ла Лізі.

Крім цього, відсутні захисник Самюель Умтіті і нападник Мартін Брайтвейт.

Нагадаємо, матч Барселона — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 22:30 за київським часом.