Товариський матч відбудеться сьогодні о 22:30 за київським часом.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, Getty Images
24 серпня 2022, 18:23
Сьогодні, 24 серпня, Барселона проведе товариський матч проти Манчестер Сіті.
У заявку команди Хаві потрапили Мемфіс Депай, П'єр-Емерік Обамеянг та Серджиньо Дест, які можуть залишити "блаугранас" до закриття трансферного вікна.
Також є захисник Жюль Кунде, який ще не зареєстрований командою в іспанській Ла Лізі.
Крім цього, відсутні захисник Самюель Умтіті і нападник Мартін Брайтвейт.
Нагадаємо, матч Барселона — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 22:30 за київським часом.