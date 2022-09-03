Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Мадридський Реал в рамках 4-го туру Прімери прийме Бетіс на власному полі.



Реал Мадрид — Реал Бетіс

Субота, 3 вересня, о 17:15. Стадіон Сантьяго Барнабеу, Мадрид. Головний арбітр зустрічі — Хосе Санчес.

Першим з трьох грандів Прімери цього вікенду зіграє мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті зустрінеться із Бетісом, котрий разом з "бланкос" є лідером чемпіонату із 9 пунктами.

Отже, зустріч в нас очікується гаряча. Окрім самого статусу поєдинку додаткову інтригу у це протистояння вносить той факт, що остання перемога мадридців над цим суперником у рідних стінах датована ще березнем 2017 року, коли "вершкові" перемогли 2:1 завдяки голам Кріштіану Роналду та Серхіо Рамоса.

Обох вже немає на Сантьяго Барнабеу.

Також потрібно додати те, що очікувати багато голів у цій парі також не варто, бо саме у столиці Іспанії в останніх п'яти матчах між ними було забито лише три м'ячи (усі Бетісом), а три останні гри принесли нульові нічиї.

Втім, хлопці Мануеля Пеллегріні зараз на коні, а колектив "Татка Карло" демонструє залізний характер та зовсім не хоче втрачати залікові бали.

Орієнтовні склади: