Іспанія

Керманич розповів про короткотривалий досвід роботи з нападником.

Габонський нападник П’єр-Емерік Обамеянг під час цьогорічної трансферної кампанії змінив каталонську Барселону на лондонський Челсі, таким чином завершивши короткотривалий період виступів у складі "блаугранас" тривалістю в півроку.

Головний тренер каталонського гранда Хаві прокоментував відхід досвідченого 33-річного виконавця.

"Обамеянг був прикладом для інших гравців на полі та поза ним, він зробив великий внесок до успіхів команди.

Якщо ви подивіться на його якість та на особисті дані, як людини, то він справді є дуже дорогоцінним виконавцем. Він був прикладом для всього клубу, і не тільки гравців", — заявив у короткій відповіді на питання журналістів іспанський фахівець.

Нагадаємо, що за півроку в Барселоні форвард забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 23 іграх.