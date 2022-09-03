Завершився суботній матч чемпіонату Іспанії.
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03 вересня 2022, 19:18
У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Реал грав на своєму полі Бетіс.
Підопічні Карло Анчелотті зуміли здолати свого опонента завдяки голам від Вінісіуса Жуніора та Родріго.
Реал – Бетіс 2:1
Голи: Вінісіус Жуніор, 9, Родріго, 65 — Каналес, 17.
Реал: Куртуа, Карвахаль (Рюдігер, 90), Алаба, Мілітао, Менді, Модріч (Кроос, 80), Тчуамені, Камавінга (Вальверде, 63), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Себальос, 80).
Бетіс: Руй Сілва, Сабалі (Руїбаль, 71), Едгар Гонсалес, Луїс Феліпе, Морено, Гуардадо (Вілліан Жозе, 70), Каналес, Родрігес, Хуанмі (Хоакін, 71), Фекір (Луїс Енріке, 11), Ігле.
Попередження: Едгар Гонсалес (25).