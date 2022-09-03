Іспанія

Каталонський клуб не помітив свого опонента.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Барселону.

У перші хвилини гри господарі виглядали досить непогано, проте каталонський клуб виявив відмінну реалізацію, внаслідок чого у першому таймі рахунок уже був 2:0 на користь Барселони.

У другому таймі "синьо-гранатові" обмежилися лише одним голом у ворота Буну.

Таким чином, Барселона набирає три очки, Левандовські забив черговий гол, а також дві результативні передачі зробив Кунде проти своєї колишньої команди.

Севілья — Барселона 0:3

Голи: Рафінья, 21, Левандовські, 36, Е. Гарсія, 50.

Севілья: Буну, Монтьєль (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракітіч, ​​Гудель (Кармона, 46), Жордан (Ділейні, 46), Іско (Гомес, 70), Ламела, Ен-Несірі (Дольберг, 57).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Серхі Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педрі (де Йонг, 63), Гаві, Левандовські (Фаті, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафінья.

Попередження: Дембеле (9), Бальде (28), Жордан (33), Кармона (66), Араухо (75), Сердж Роберто (89).