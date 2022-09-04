Півзахисник мадридців залишився незадоволеним суддівством у грі з Реалом Сосьєдад.
Коке
04 вересня 2022, 16:44
Півзахисник Атлетіко Коке розкритикував роботу арбітра у грі проти Реалу з Сан-Себастьяна.
"Матрацники" відкрили рахунок у матчі, проте не зуміли втримати перевагу та остаточно зіграли внічию 1:1.
Особливо мадридці були розлючені рішенням Сесара Градо відминити другий гол їхньої команди у зустрічі через доволі спірну гру рукою.
"Чи я злий через арбітраж? Команда зробила все можливе, щоб виграти цю гру, але деталі були не на нашу користь і не були розглянуті належним чином".
Іспанськє видання Marca вважає, що Коке в даному випадку є також рупором головного тренера Дієго Сімеоне, котрий виразив спільну думку із тренером "матрацників" та роздягальнею.