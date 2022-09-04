Іспанія

Півзахисник мадридців залишився незадоволеним суддівством у грі з Реалом Сосьєдад.

Півзахисник Атлетіко Коке розкритикував роботу арбітра у грі проти Реалу з Сан-Себастьяна.

"Матрацники" відкрили рахунок у матчі, проте не зуміли втримати перевагу та остаточно зіграли внічию 1:1.

Особливо мадридці були розлючені рішенням Сесара Градо відминити другий гол їхньої команди у зустрічі через доволі спірну гру рукою.

"Чи я злий через арбітраж? Команда зробила все можливе, щоб виграти цю гру, але деталі були не на нашу користь і не були розглянуті належним чином".

Іспанськє видання Marca вважає, що Коке в даному випадку є також рупором головного тренера Дієго Сімеоне, котрий виразив спільну думку із тренером "матрацників" та роздягальнею.