Іспанія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на власному полі приймала Хетафе.

Команда Дженнаро Гаттузо відкрила рахунок у грі вже на самому початку, після чого не менш блискавично зуміла не тільки подвоїти, а й потроїти власну перевагу.

Гості розгубились на тлі подібного старту від суперників, тому майже повністю віддали м’яч "кажанам", які не мали намір зупинятись на досягнутому. Ще двічі були уражені ворота Сорії, і лише під завісу гри Валенсія дозволила гостям бодай відіграти один м’яч.

Цікаво, що навіть за такої гри команди знайшли привід для чвар наприкінці матчу, що одразу ж вирішив покарати червоними картками головний арбітр Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

Огляд матчу:

Валенсія — Хетафе 5:1

Голи: Лато, 7, Ліно, 14, Кастільєхо, 16, Ніко Гонсалес, 65, Дуро, 68 — Альварес, 78.

Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Джемерт, Діакабі (Москера, 74), Тоні Лато (Фульк'є, 70), Гільямон, Ніко Гонсалес (Алмейда, 70), Муса, Кастільєхо (Мориба, 70), Маркос Андре (Дуро, 24), Ліно.

Хетафе: Сорія, Іглесіас, Джене (Мітрович, 29), Дуарте, Анхілері, Аленья (Мунір, 46), Арамбаррі, Сеоані (Альварес, 46), Унал (Мата, 77), Майораль, Порту (Максимович, 46).

Попередження: Аленья (10), Арамбаррі (41), Кастільєхо (45), Майораль (54), Мунір (57), Мітрович (71), Моріба (75).

Вилучення: Моріба (88), Арамбаррі (90).

Джерело: MEGOGO.