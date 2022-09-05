Іспанія

Керманич Валенсії на радощах від перемоги почав говорити дивні речі.

Валенсія в рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі знищила захист Хетафе (5:1), відправивши до воріт суперників одразу п’ять м’ячів, а натомість отримавши у власні тільки один гол.

Валенсія — Хетафе 5:1 Відео голів та огляд матчу

Початок розгрому суперників із передмістя Мадриду заклав власним голом уже на сьомій хвилині Тоні Лато, стосовно виступу якого головний тренер "кажанів" Дженнаро Гаттузо після завершення гри зробив вельми цікаве порівняння.

"Моїй донці 18 років, проте Тоні Лато був би для неї прекрасною парою. Тож ви можете зробити висновки, який саме це тип людини. Скромний і працьовитий", — несподівано для присутніх заявив італійський фахівець.

Відзначимо, що іспанському захиснику Валенсії в листопаді має виповнитись 25 років.

У наступному турі Валенсія зіграє в гостях у Райо Вальєкано.