Іспанія

Травма Каріма виявилася не дуже серйозною.

У матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів нападник мадридського Реалу Карім Бензема отримав травму та був змушений залишити поле ще у першому таймі.

Француза на 30 хвилині гри проти Селтіку замінив Еден Азар, котрий зумів відзначитися останнім голом у матчі. "Галактікос" розгромили "келтів" з рахунком 3:0.

Як пише іспанське видання AS, ушкодження 34-річного форварда виявилося несерйозним. У нього діагностовано бурсит правого коліна, у той час із меніском Каріма все нормально.

Повідомляється, що футболіст не зіграє 11 вересня проти Мальорка, участь Бензема 14 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига залишається під питанням, а от 18 числа у мадридського дербі Карло Анчелотті зможе розраховувати на Каріма. Відновлення займе від семи до десяти днів.

Раніше з'явилася інформація, що Реал хоче продовжити контракти з Бензема та Модрічем.