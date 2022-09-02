"Вершкові" хочуть зберегти лідерів команди.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
02 вересня 2022, 17:05
Реал хоче запропонувати продовження контракту двом ветеранам та лідерам команди – Луці Модрічу та Каріму Бензему. Про це повідомляє Marca.
Ймовірно, із продовженням контракту француза не виникне складнощів. А ось із пролонгацією угоди хорвата справи складніші: багато залежатиме від стану здоров'я Модріча, результатів Реала та інших факторів.
Зазначимо, що контракти обох закінчуються влітку 2023 року.
Минулого сезону Бензема та Модріч вп'яте разом з Реалом виграли Лігу чемпіонів. Карім став найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 голів.
Раніше стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2022/23.