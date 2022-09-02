Іспанія

"Вершкові" хочуть зберегти лідерів команди.

Реал хоче запропонувати продовження контракту двом ветеранам та лідерам команди – Луці Модрічу та Каріму Бензему. Про це повідомляє Marca.

Ймовірно, із продовженням контракту француза не виникне складнощів. А ось із пролонгацією угоди хорвата справи складніші: багато залежатиме від стану здоров'я Модріча, результатів Реала та інших факторів.

Зазначимо, що контракти обох закінчуються влітку 2023 року.

Минулого сезону Бензема та Модріч вп'яте разом з Реалом виграли Лігу чемпіонів. Карім став найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 голів.

Раніше стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2022/23.