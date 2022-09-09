Іспанія

Каталонці збережуть свій талант.

Барселона продуктивно попрацювала в минуле літнє трансферне вікно, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" домовилися про продовження контракту із півзахисником Гаві.

Зазначимо, що Гаві є вихованцем каталонського клубу. Цього сезону півзахисник був залучений у чотирьох матчах Ла Ліги (296 хвилин), проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що раніше з огляду на значний прогрес футболіста, Барселона наприкінці минулого сезону почала робити відчайдушні спроби оновити терміни домовленості, проте під час перемовин виникли певні труднощі..