Каталонці збережуть свій талант.
Гаві, getty images
09 вересня 2022, 18:36
Барселона продуктивно попрацювала в минуле літнє трансферне вікно, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" домовилися про продовження контракту із півзахисником Гаві.
Зазначимо, що Гаві є вихованцем каталонського клубу. Цього сезону півзахисник був залучений у чотирьох матчах Ла Ліги (296 хвилин), проте результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, що раніше з огляду на значний прогрес футболіста, Барселона наприкінці минулого сезону почала робити відчайдушні спроби оновити терміни домовленості, проте під час перемовин виникли певні труднощі..