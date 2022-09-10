Іспанія

Забивний форвард таким чином ризикує залишитись поза заявкою на мундіаль у Катарі.

Вихованець академії мадридського Реалу Рауль де Томас, більш відомий на батьківщині за абревіатурою РДТ, узимку 2020 року став гравцем Еспаньйола, перейшовши до складу "папуг" із лісабонської Бенфіки.

На батьківщині 27 річний виконавець відіграв у складі каталонського клубу 89 матчів, забивши 45 голів та віддавши шість гольових передач, проте під час цьогорічної трансферної кампанії він висловив бажання виключно покинути розташування клубу для продовження кар’єри деінде.

У останні дні трансферного вікна до Еспаньйолу з пропозицією щодо трансферу бунтівника звернувся Райо Вальєкано, однак учасно закрити угоду вартістю 12 млн євро клуби так і не змогли.

У підсумку, досвідчений форвард наразі не грає за свій клуб, і, як повідомляє іспанська преса, марить виключно можливістю перебратись до столиці Іспанії.

Однак, оскільки період реєстрації нових футболістів у Ла Лізі вже завершено, то де Томас зможе зіграти в складі "велетнів" лише від 1 січня 2023 року.

Це, у свою чергу, фактично позбавляє його можливості долучитись до заявки збірної Іспанії на прийдешній чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Варто нагадати, що конфлікт між клубом та гравцем розпочався ще в травні, коли представники "папуг" заявили, що Рауль може вільно залишити клуб улітку цього року, однак зрештою на адресу Еспаньйола пропозиція надійшла лише в останні години трансферного вікна.