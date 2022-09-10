Іспанія

Португальський форвард підтвердив, що "червоні дияволи" влітку не робили щодо нього офіційних пропозицій.

У літнє трансферне вікно з'являлася інформація про те, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні нападника Жоау Феліша, права якого належать мадридському Атлетіко.

22-річний португалець прокоментував чутки про те, що влітку він міг стати гравцем "червоних дияволів".

"Я нічого про це не чув. Тому це питання потрібно ставити президенту клубу", — заявив Феліш в інтерв'ю Marca.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Манчестер Юнайтед не робив офіційних пропозицій щодо Феліша — був лише предметний інтерес, але Атлетіко завжди ввважало португальця "недоторканним" гравцем команди.

Минулого сезону Феліш провів за Атлетіко 35 матчів, забив 10 голів та віддав 6 асистів.