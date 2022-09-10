Іспанія

Господарі відправили у ворота "кажанів" два м'ячі.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на своєму полі Валенсію.

Господарі поля повели у рахунку вже на п'ятій хвилині зустрічі завдяки зусиллям Ісі Паласона, а вже після перерви зміцнили свою перевагу у рахунку до двох м'ячів після автоголу Ніко.

Незважаючи на те, що у компенсований до другого тайму час Валенсії вдалося скоротити своє відставання до мінімуму після голу Діакабі, Райо в підсумку зберіг переможний для себе рахунок до фінального свистка — 2:1.

Райо Вальєкано - Валенсія 2:1

Голи: Паласон, 5, Ніко, 52 (АГ) — Діакабі, 90+3