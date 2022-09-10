Господарі відправили у ворота "кажанів" два м'ячі.
Гравці Райо Вальєкано, getty images
10 вересня 2022, 16:59
У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на своєму полі Валенсію.
Господарі поля повели у рахунку вже на п'ятій хвилині зустрічі завдяки зусиллям Ісі Паласона, а вже після перерви зміцнили свою перевагу у рахунку до двох м'ячів після автоголу Ніко.
Незважаючи на те, що у компенсований до другого тайму час Валенсії вдалося скоротити своє відставання до мінімуму після голу Діакабі, Райо в підсумку зберіг переможний для себе рахунок до фінального свистка — 2:1.
Райо Вальєкано - Валенсія 2:1
Голи: Паласон, 5, Ніко, 52 (АГ) — Діакабі, 90+3