Іспанія

Каталонський клуб здобув комфортну перемогу у гостях.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Барселона у гостях переграла Кадіс.

У першому таймы Барселоны не вдалось вразити ворота Ледеми. Рахунок відкрив Френкі де Йонг на 55 хвилині. Він вразив ворота, зігравши чітко на добиванні.

На 65 хвилині рахунок став 0:2 на користь Барселони. Левандовські скористався невпевненою грою захисників Кадіса та спокійно забив свій черговий м'яч у новому клубі.

Під кінець матчу трапилась неприємна ситуація. Знепритомнів один з глядачів поєдинку. 10 лікарів боролись за його життя, після чого його забрала карета швидкої. Матч перервали більше ніж на пів години. Фанат прийшов до тями і гру було продовжено.

Вже після того, як матч поновили, каталонський клуб забив втретє. Зробив це Ансу Фаті після передачі від Роберта Левандовські. А остаточно усі питання зняв Усман Дембеле, відправивший четвертий м'яч у сітку воріт суперника.

Кадіс — Барселона 0:4

Голи: де Йонг, 55, Левандовські, 65, Фаті, 86, Демьеле, 90+2.

Кадіс: Ледесма — Сальдуа, Ернандес, Мбає, Еспіно — Фернандес (Аларкон, 59), Сан Еметеріо (Алькарас, 72), Алехо (Бонгонда, 60), Собріно (Негредо, 72), Окампо — Перес (Мабіл, 72).

Барселона: тер Штеген — Бальде (Алонсо, 78), Піке, Араухо, Бельєрін — Гаві (Педрі, 57), Бускетс, де Йонг — Торрес (Дембеле, 57), Рафінья (Рафінья, 72), Депай (Левандовські, 57).

Попередження: Рафінья, Бускетс.