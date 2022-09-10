Іспанія

Медичній бригаді довелося використати дефібрилятор.

Наразі відбувається поєдинок п'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Кадіс на своєму полі приймає Барселону.

На жаль, матч на 87 хвилині довелося призупинити через інцидент на трибунах стадіону.

Причина в тому, що одному з уболівальників погано стало. Ситуація досить напружена, оскільки довелося використати дефібрилятор. Понад 10 лікарів, включаючи медичний персонал обох клубів, надають допомогу потерпілому на трибунах.

Воротар Кадіса Хереміас Ледесма стрімголов пробіг до бічної лінії, а потім до трибун, щоб передати коробку з медичними препаратами, у тому числі дефібрилятором.

Над стадіоном утворилася тиша, а деякі футболісти моляться за здоров'я фаната. Через кілька хвилин головний арбітр матчу повів команди у підтрибунне приміщення.

На момент зупинки матчу рахунок був 2:0 на користь підопічних Хаві.

Президент Кадіса Мануель Везікано надав нові подробиці: "У фаната відновився пульс, і вони забрали його на машині швидкої допомоги. Він ожив, він знову впав, але врешті-решт їм вдалося його стабілізувати".