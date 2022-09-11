Іспанія

Барселона продовжує набирати обертів.

Каталонська Барселона напередодні здолала Кадіс у гостьовому поєдинку п’ятого туру іспанської Ла Ліги, який довелось на певний час поставити на тривалу павзу через погане самопочуття одного з уболівальників (4:0).

Кадіс — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу

Ця перемога на полі суперників стала для Барселони 17 поспіль виїзним матчем іспанської першості, у якому "блаугранас" не зазнавали поразки.

Подібний показник дозволив головному тренеру каталонців, Хаві, розраховувати на перевершення досягнення колишнього головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана, який у 2016 році уникав програшів упродовж 16 ігор.

У наступному турі Барселона гратиме вдома проти Ельче, і після того поїде в гості до Мальорки, де намагатиметься продовжити вдалу серію.