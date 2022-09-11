Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув впевнену перемогу над Мальоркою з рахунком 4:1.

Завдяки голам Вальверде, Вінісіуса Жуніора, Родріго та Рюдігера підопічні Карло Анчелотті записали до свого актив п'яту перемогу поспіль в чемпіонаті Іспанії, залишившись єдиною командою на внутрішній арені, яка ще не втрачала очок у цьому сезоні.

Огляд матчу:

Реал Мадрид - Мальорка 4:1

Голи: Вальверде, 45+3, Вінісіус Жуніор, 73, Родріго, 89, Рюдігер, 90+3 — Мурікі, 35

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 71), Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 59) – Вальверде, Кроос, Себальос (Камавінга, 69) – Родріго, Азар (Модрич, 59), Вінісіус

Мальорка: Райкович – Маффео, Вальєнт, Раїльо, Настасіч, Хауме Коста – Дані Родрігес (Греньє, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антоніо Санчес, 59) – Мурікі, Лі Кан Ін

Попередження: Менді, Вальверде — Настасіч, Маффео, Раїльо