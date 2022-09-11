Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі приймав Реал Сосьєдад.

Гості не без проблем зуміли здолати свого суперника, забивши на один гол більше, ніж опонент.

Хетафе - Сосьєдад 2:1

Голи: Унал, 45, Оленя, 48 – Мендес, 50.

Хетафе: Сорія, Суарес, Мітрович, Дуарте, Альварес, Анхілері (Іглесіас, 52), Максимович, Оленя (Порту, 70), Альгобія (Сеоані, 60), Унал, Майораль (Мунір, 70).

Реал Сосьєдад: Реміро, Сола (Горосабель, 70), Субельдія, Пачеко, Муньос, Меріно, Туррієнтес (Сільва, 46), Субіменді, Кубо (Мендес, 46), Серлот (Каррікабуру, 82), Садік (Чо, 38).

Попередження: Оленя (41), Іглесіас (56), Горосабель (74), Суарес (86), Дуарте (90).