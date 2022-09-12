Іспанія

Дивіться огляд гри Ла Ліги на Football.ua.

Севільський Бетіс у рамках п’ятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі приймав Вільярреал, проти якого в нього останнім часом постійно відбуваються запеклі баталії.

Так було й цього разу — команда Мануеля Пеллегріні не могла похизуватись володінням ініціативою на власному полі, бо суперники були непоступливими в боротьбі за м’яч.

Зрештою, підсумок повністю рівної гри визначив наперед лише один забитий м’яч — Родрі посеред другого тайму відкрив рахунок, після чого господарі зіграли на утримання здобутку та зрештою випередили "жовту субмарину" в турнірній таблиці.

Огляд матчу:

Бетіс — Вільярреал 1:0

Гол: Родрі, 61.

Бетіс: Руй Сілва, Сабалі, Песселя, Луїс Феліпе, Морено, Каналес, Вільям Карвалью, Родрігес, Родрі (Руїбаль, 69), Іглесіас (Вілліан Жозе, 89), Луїс Енріке (Гуардадо, 84).

Вільярреал: Рульї, Феменія, Альбіоль, Пау Торрес, Піно (Чуквезе, 54), Педраса (Мохіка, 71), Ло Чельсо, Капу (Коклен, 71), Парехо, Жерар Морено (Алекс Баена, 54), Джексон (Моралес, 78).

Попередження: Піно (40), Гуардадо (89).