Іспанія

Вихованець академії клубу й надалі виступатиме за основну команду.

Каталонська Барселона старанно попрацювала під час літньої трансферної кампанії, а вже за ходом сезону вирішила також розглянути питання продовження контракту гравців у своїй заявці.

Перемовини про нову угоду з півзахисником Гаві клуб розпочав ще під час останніх місяців минулого сезону, однак до підсумкового рішення сторони дійшли тільки зараз.

За допомоги офіційного сайту "блаугранас" сповістили вболівальників про те, що оновлений контракт із 18-рінчим футболістом було укладено строком до 2026 року.

Вихованець академії разом із тим отримав клаусулу в розмірі 1 млрд євро, як і решта провідних гравців команди.

Із нагоди цієї події Барселона запланувала урочистий захід на Камп Ноу, який матиме місце 15 вересня, о 19:00 за київським часом.

Зауважимо, що в складі основної команди Гаві дебютував у сезоні-2021/22 матчем проти Гетафе 29 серпня 2021 року (2:1).

Станом на сьогодні на рахунку іспанця 54 гри, 2 голи та шість гольових передач.