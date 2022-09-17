Іспанія

Форвард Реала відповів на расистські висловлювання вболівальників на його адресу.

Бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор неодноразово під час своїх відносно нетривалих виступів у Європі ставав жертвою проявів расизму збоку вболівальників, тому одразу став на захист нападників Парі Сен-Жермен Неймара, каталонської Барселони Рафіньї Діаса та навіть легендарного Пеле, які слідом за ним раптово потрапили під обструкцію від фанатів.

""Поки колір шкіри буде важливішим за яскравість очей, буде війна". У мене на тілі витатуйована ця фраза. У мене ця думка постійно в голові. Це ставлення та філософія, які я намагаюся застосовувати на практиці у своєму житті.

Кажуть, що чиєсь щастя заважає іншим людям спокійно жити. Але набагато більше людей дратує щастя чорношкірого бразильця, який чогось досяг у Європі.

Але моє бажання перемогти, моя усмішка і блиск в очах набагато більше, аніж усе це. Ви навіть собі не уявляєте. Я став жертвою ксенофобії та расизму. Але все це розпочалось не вчора.

Кілька тижнів тому вони почали висміювати "мої танці". Танці не мої. Вони належать Роналдіньо, Неймару, Пакеті, Грізманну, Жоау Фелішу, Матеусу Куньї... вони належать бразильським виконавцям фанку та самби, виконавцям реггетону та чорношкірим американцям.

Це танці, які відзначають культурне розмаїття світу. Прийміть це, поважайте це. Я не збираюся зупинятися.

Я приїхав із дуже бідної країни, де люди не мають доступу до освіти... і в багатьох випадках немає їжі на столі!

Я зазвичай не виступаю публічно, щоб спростовувати критику. На мене нападають, а я не говорю нічого у відповідь. Мене хвалять, і я теж мовчу. Я працюю! Я багато працюю.

На полі та поза ним. Я розробив програму, яка допомагає навчатися дітям у державних школах без фінансової допомоги. Я створюю школу зі своїм іменем. І я ще набагато більше зроблю для освіти в Бразилії. Я хочу, щоб наступні покоління були готові, як і я, до боротьби з расистами та ксенофобами.

Я завжди намагаюся бути професіоналом і зразковим громадянином. Але це не дає користі, це не в тренді в Інтернеті, і це спонукає боягузів агресивно говорити про людей, яких вони навіть не знають.

Усе це завжди закінчується вибаченнями та "Мене неправильно зрозуміли". Але я повторюю це для тебе, расисте: "Я не перестану танцювати. Чи то на Самбадромі, чи то на Бернабеу, чи де завгодно".

З любов'ю та посмішками того, хто дуже щасливий, Віні Джуніор", — ідеться в зверненні бразильського виконавця.

Відзначимо, що з відповідною заявою відносно випадів убік власного гравця вже виступив і президент мадридського Реалу Флорентіно Перес, який, серед іншого, заявив наступне: "Клуб доручив своїм юридичним службам вжити необхідних судових заходів проти всіх, хто використовує расистські вирази щодо наших гравців".