Іспанія

Дубль Левандовські та гол Депая принесли в актив "блаугранас" три очки.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на своєму полі здобула перемогу над Ельче.

Вже на 14-й хвилині гості залишилися у меншості через пряму червону картку Гонсалу Верду, а вже після цього "синьо-гранатові" успішно скористалися чисельною перевагою.

За підсумками першого тайму Барселона мала перевагу у два м'ячі завдяки голам Роберта Левандовські та Мемфіса Депая, а вже після перерви поляк закріпив перевагу своєї команди, оформивши таким чином дубль.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу господарів з рахунком 3:0.

Барселона — Ельче 3:0

Голи: Левандовські, 34,48, Депай, 41

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Бельєрін, 59), Бальде — Кессьє (Гаві, 46), де Йонг, Педрі — Дембеле (Рафінья, 60), Левандовські (Ферран Торрес, 72), Депай (Фаті, 59)

Ельче: Бадіа — Паласіос, Нванкво, Верду, Бігас (Дієго Гонсалес, 77), Клерк — Моренте (Понсе, 68), Гуті (Меркау, 53), Гумбау, Фідель (Домінгуш Кіна, 53) — Бойє (Хосан, 68)

Попередження: Кессьє, 5, Ферран Торрес, 73 — Бігас, 28, Меркау, 70

Вилучення: Верду, 14