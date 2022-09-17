Іспанія

Команда Карло Анчелотті вирушає на серйозний матч без свого головного бомбардира.

Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті визначився з футболістами, які зможуть взяти участь у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

У заявці "вершкових" відсутній головний бомбардир Карім Бензема. Француз продовжує відновлення після травми.

Також відзначимо повернення бразильського захисника Едера Мілітао, який пропустив два останні матчі.

Нагадаємо, мадридське дербі Атлетико — Реал відбудеться завтра, 18 вересня, о 22:00 за київським часом.