Команда Карло Анчелотті вирушає на серйозний матч без свого головного бомбардира.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
17 вересня 2022, 19:59
Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті визначився з футболістами, які зможуть взяти участь у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".
У заявці "вершкових" відсутній головний бомбардир Карім Бензема. Француз продовжує відновлення після травми.
Також відзначимо повернення бразильського захисника Едера Мілітао, який пропустив два останні матчі.
Нагадаємо, мадридське дербі Атлетико — Реал відбудеться завтра, 18 вересня, о 22:00 за київським часом.