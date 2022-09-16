Вінгер Шахтаря може перебратися до Мадриду.
Мудрик проти Реалу у листопаді 2021, Getty Images
16 вересня 2022, 15:05
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може перейти до мадридського Реалу, повідомляє іспанське видання Defensacentral.
В українського футболіста є 2 матчі проти "галактікос" 5 і 11 жовтня, аби проявити себе перед керівництвом, скаутами та тренерським штабом клубу. У мадридському клубі хочуть у другому сезоні поспіль побачити Мудрика наживо, але вже у ролі основного гравця "гірників".
Про можливу суму трансферу наразі не йдеться.
Нагадаємо, після двох турів Мудрик є лідером групового етапу Ліги чемпіонів за системою гол+пас. Інтерес до нього також проявляють Евертон і Арсенал.