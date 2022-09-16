Іспанія

Вінгер Шахтаря може перебратися до Мадриду.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може перейти до мадридського Реалу, повідомляє іспанське видання Defensacentral.

В українського футболіста є 2 матчі проти "галактікос" 5 і 11 жовтня, аби проявити себе перед керівництвом, скаутами та тренерським штабом клубу. У мадридському клубі хочуть у другому сезоні поспіль побачити Мудрика наживо, але вже у ролі основного гравця "гірників".

Про можливу суму трансферу наразі не йдеться.

Нагадаємо, після двох турів Мудрик є лідером групового етапу Ліги чемпіонів за системою гол+пас. Інтерес до нього також проявляють Евертон і Арсенал.