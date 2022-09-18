Іспанія

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Іспанська Валенсія під керівництвом Дженнаро Гаттузо розпочала новий сезон Ла Ліги з безкомпромісного футболу, ще жодного разу не зігравши внічию.

Не стали зраджувати собі "кажани" й під час домашнього матчу проти Сельти в рамках шостого туру національної першості, відкривши рахунок під завісу першого тайму в умовах значної переваги у володінні м’ячем.

Після перерви ситуація змінилась для гостей із Віго виключно на гірше — "кельти" повністю віддали ініціативу, а суперники завалили гольовими моментами їхні володіння, проте додаткові м’ячі забивали виключно на заключному відрізку зустрічі.

Огляд матчу:

Валенсія — Сельта 3:0

Голи: Кастільєхо, 37, Андре Маркос, 82, Алмейда, 90+3.

Валенсія: Мамардашвілі — Гайя (Лато, 84), Кемерт (Пауліста, 84), Діакабі, Коррейя — Моріба (Ніко, 67), Гільямон, Алмейда — Ліно, Кастільєхо (Андре Маркос, 71), Кавані (Клюйверт, 71).

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньес, Айду, Мальйо — Тапіа — Родрігес, Белтран (Перес, 57), Серві — Ларсен (Де ла Торе, 83), Аспас.

Попередження: Гільямон, Ліно, Кастільєхо — Белтран, Вейга.

На 59 хвилині був вилучений Франко Серві (Сельта) (грубий фол).

Джерело: MEGOGO.