Іспанія

Відбувся черговий матч шостого туру чемпіонату Іспанії.

У поєдинку шостого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі впевнено обіграла Сельту з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 37 хвилині результативним ударом відзначився Самуель Кастільєхо.

Потім у середині другого тайму Франко Серві отримав пряму червону картку та залишив гостей у меншості.

Команда Дженнаро Гаттузо скористалася чисельною перевагою та ще двічі вразила ворота Сельти. Авторами голів стали Андре Маркос та Андре Алмейда.

Після шести турів Валенсія набрала дев'ять очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, а у Сельти сім балів та 13 рядок.

Валенсія — Сельта 3:0

Голи: Кастільєхо, 37, Андре Маркос, 82, Алмейда, 90+3.

Валенсія: Мамардашвілі — Гайя (Лато, 84), Кемерт (Пауліста, 84), Діакабі, Коррейя — Моріба (Ніко, 67), Гільямон, Алмейда — Ліно, Кастільєхо (Андре Маркос, 71), Кавані (Клюйверт, 71).

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньес, Айду, Мальйо — Тапіа — Родрігес, Белтран (Перес, 57), Серві — Ларсен (Де ла Торе, 83), Аспас.

Попередження: Гільямон, Ліно, Кастільєхо — Белтран, Вейга.