Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал вдома приймав Севілью.

Рахунок відкрили гості. На восьмій хвилині Олівер Торрес зміг замкнути простріл від Іско. Але на початку другого тайму господарі відігрались. Баена прийняв м'яч у штрафному майданчику та пробив повз Дмитровича, який по перерві змінив Буну.

Вільярреал — Севілья 1:1

Голи: Баена, 51 — Торрес, 8

Вільярреал: Рульї — Кіко, Альбіоль, Торрес, Педраса (Мохіка, 82) — Ло Чельсо (Баена, 31), Капу, Парехо, Коклен (Данжума, 59) — Чуквезе (Сантос, 59), Джексон (Моралес, 82).

Севілья: Буну (Дмітрович, 46) — Акунья (Теллес, 69), Салас, Гудель, Кармона (Сусо, 69) — Фернандо (Нзянзу, 46), Хордан, Торрес (Гомес, 83), Іско, Навас — Мір.

Попередження: Буну, Баена, Акунья, Гудель, Кармона, Теллес.