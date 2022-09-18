Іспанія

Відбулися чергові матчі шостого туру чемпіонату Іспанії.

Завершилися поєдинки шостого туру іспанської Ла Ліги.

У першій грі Бетіс на своєму полі обіграв Жірону з рахунком 2:1. У складі "бетікос" оформленим дублем відзначився Іглесіас, а у гостей єдиний м'яч на рахунку Мартінеса.

Бетіс — Жирона 2:1

Голи: Іглесіас, 15 (пенальті), 71 — Мартінес, 7.

Бетіс: Руі Сілва — Морено, Песселья (Гонсалес, 80), Луїс Феліпе, Монтойя (Руйбал, 55) — Карвальйо, Гвідо Родрігес, Каналес (Акуоку, 80) — Енріке (Вілліан Жозе, 65), Санчес Родрігес, Іглесіас.

Жирона: Хуан Карлос — Хуанпе, Еспіноса (Тоні, 80), Буено — Гутьеррес, Гарсія (Рока, 89), Ромеу, Мартінес (Коуту, 89) — Рейнір, Рікельме (Саіс, 70), Кастельянос (Вальєхо, 70).

Попередження: Еспіноса, Гутьеррес, Ромеу.

У другому матчі Реал Сосьєдад з таким же рахунком переміг Еспаньйол. За "біло-блакитних" результативними ударами відзначилися Серлот та Мендес. У гостей забив Експосіто.

Реал Сосьєдад - Еспаньйол 2:1

Голи: Серлот, 17, Мендес, 29 — Експосіто, 19.

Реал Сосьєдад: Реміро — Мунйос, Пачеко, Елустондо, Горосабель — Субіменді — Меріно, Сілва (Чо, 82), Мендес (Субельдія, 89) — Кубо (Туррьєнтес, 81), Серлот.

Еспаньйол: Фернандес — Оліван, Кабрера, Калеро (Відаль, 75), Гомес, Ель-Хілалі (Пуадо, 54) — Дардер Молл, Де Соуза (Лосано, 85), Експосіто (Гомес, 75) — Брайтвейт, Хоселу.

Попередження: Мендес, Елустондо, Серлот.