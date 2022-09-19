Іспанія

Родріго та Вальверде принесли в актив "вершкових" три очки.

У центральному матчі шостого туру іспанської Ла Ліги на нас очікувало мадридське дербі між Атлетіко та Реалом.

Вже у першому таймі підопічні Карло Анчелотті підтвердили статус фаворита та забили два м'ячі, авторами яких стали Родріго та Феде Вальверде.

Після перерви, під саму завісу протистояння, Ермосо подарував надію "матрасникам" на позитивний результат, скоротивши відставання Атлетіко до одного м'яча.

Однак у компенсований час той самий Ермосо остаточно "поховав" шанси господарів хоча б на нічийний результат, заробивши червону картку.

Атлетіко — Реал Мадрид 1:2

Голи: Ермосо, 83 — Родріго, 18, Вальверде, 36

Атлетіко: Облак – Феліпе, Вітсель, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогб'я (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Ермосо, 72) – Грізманн, Жоау Фелікс (Матеус Кунья, 62)

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді (Рюдігер, 75) – Модріч (Камавінга, 82), Чуамені, Кроос (Асенсіо, 86) – Вальверде, Родріго (Себальос, 86), Вінісіус

Попередження: Рейнілду, Коке, Ермосо — Менді, Карвахаль

Вилучення: Ермосо, 90+1