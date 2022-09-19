Іспанія

Аргентинський фахівець провів 408 гру на посаді головного тренера "матрацників".

Дієго Сімеоне побив рекорд за кількістю матчів на чолі Атлетіко в чемпіонаті Іспанії, повідомив офіційний Twitter іспанської Ла Ліги.

Гра проти Реалу стала для аргентинця 408-ою на посаді головного тренера мадридської команди. За цим показником він випередив Луїса Арагонеса.

Нагадаємо, що Сімеоне працює в Атлетіко з 2011 року і за цей час виграв 248 матчів у Ла Лізі. Арагонес здобув 194 перемоги.

В наступному турі Атлетіко зіграє против Севільї. Гра пройде 1 жовтня в 19:30.