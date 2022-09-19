Іспанія

Голкіпер Атлетіко прокоментував підсумок дербі проти Реала.

Напередодні в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги відбулось мадридське дербі між Атлетіко та Реалом, у якому цього разу сильнішим виявився колектив Карло Анчелотті (2:1).

Атлетіко — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу

Воротар "матрацників" Ян Облак після завершення зустрічі оцінив виступ власної команди.

"Ми пішли з поля з відчуттям, що ми могли б зробити щось більше. Почали непогано, але пропустили два голи, і далі вже було набагато важче грати. Ми могли б зачепитись за нічию, але програли. Незалежно від того, на що ви заслуговуєте за ходом гри, результат завжди говорить сам за себе. Ми повинні це прийняти.

Зрозуміло, що ми наразі перебуваємо не на тому місці в турнірній таблиці, де хотіли б бути. Відставання від перших двох команд складає вже чимало очок, але треба думати про наступний тур, бо чемпіонат ще триватиме дуже довго.

Ми розпочали сезон не найкращим чином, але попереду ще буде тернистий шлях до кінця, тому ми повинні спробувати скористатися кожною можливістю, щоб зовсім не відстати.

Сьогоднішній день був складним і важким. Шкода, що програли, але треба тримати голову піднятою. Наближається перерва на матчі збірних, тому є час для роботи над собою. Ті з нас, хто повертатиметься після матчів за збірні, сподіватимуться, що вони будуть здорові, щоб у жовтні відіграти всі ігри", — заявив словенський виконавець.

У наступному турі Ла Ліги мадридський Атлетіко гратиме гостьовий матч проти андалузької Севільї.