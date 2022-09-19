Іспанія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У шостому турі іспанської Ла Ліги пройшло мадридське дербі, в якому Реал у гостях обіграв Атлетіко (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився форвард "вершкових" Родріго. Через ті ж 18 хвилин Вальверде подвоїв перевагу гостей.

Єдиний гол "матрацників" забив Єрмосо, який забив на 83 хвилині після кутового.

Огляд матчу

Атлетіко — Реал Мадрид 1:2

Голи: Ермосо, 83 — Родріго, 18, Вальверде, 36.

Атлетіко: Облак – Феліпе, Вітсель, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогб'я (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Ермосо, 72) – Грізманн, Жоау Фелікс (Матеус Кунья, 62).

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді (Рюдігер, 75) – Модріч (Камавінга, 82), Чуамені, Кроос (Асенсіо, 86) – Вальверде, Родріго (Себальос, 86), Вінісіус.

Попередження: Рейнілду, Коке, Ермосо — Менді, Карвахаль.

Вилучення: Ермосо, 90+1.

Джерело: MEGOGO