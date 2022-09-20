Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється мадридське дербі, а також чергова перемога Барселони.

Результати туру



Барселона продовжує переможний шлях

Не знаємо як буде у Європі, проте у Іспанії Барселона катком проходиться по всіх. Команда Хаві достатньо зміцнилася для боротьби хоча б за усі внутрішні турніри.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Бельєрін, 59), Бальде — Кессьє (Гаві, 46), де Йонг, Педрі — Дембеле (Рафінья, 60), Левандовські (Ферран Торрес, 72), Депай (Фаті, 59)

Бадіа — Паласіос, Нванкво, Верду, Бігас (Дієго Гонсалес, 77), Клерк — Моренте (Понсе, 68), Гуті (Меркау, 53), Гумбау, Фідель (Домінгуш Кіна, 53) — Бойє (Хосан, 68)

Поразку від Баварії можна списати на нарощування м'язів та початок, можливо, нової гарної та продуктивної ери у Каталонії. Якість у цьому поєдинку була помітна, особливо після сумарних 0:6 минулого сезону та особливо 2:8 у 2020-му.

Не дивно, з такими то літніми трансферами. У Прімері цього абсолютно вистачає для того, щоб громити одного суперника за іншим.

Ельче не мав шансів фактично ще до стартового свистка, бо не вірилося у перспективи команди проти по-хорошому стабільної Барси, а червона картка Гонсалу Верду за фол останньої надії на Роберті Левандовські вже на 14 хвилині остаточно розставила усі крапки над "і".

Після вилучення гостей на полі більше не існувало. Лише у другому таймі їм вдалося одного разу пробити по воротах тер Штегена, а ось поза тим "кулес" нанесли 25 ударів, з чого конвертували у голи декілька спроб.

Про черговий дубль самі розумієте кого й говорити не так вже й потрібно – це очевидно. Відмітимо краще черговий дуже солідний виступ Алехандро Бальде, котрий непогано провів поєдинок проти Реал Сосьєдада із асистом на поляка, а зараз віддав одразу 2 гольових, а також взяття воріт Мемфіса Депая.

Мадрид білий!

Реал очікувала перша сувора перевірка у сезоні. Нинішній Лейпциг ще не готовий бути подібним індикатором.

Облак – Феліпе, Вітсель, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогб'я (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Ермосо, 72) – Грізманн, Жоау Фелікс (Матеус Кунья, 62)

Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді (Рюдігер, 75) – Модріч (Камавінга, 82), Чуамені, Кроос (Асенсіо, 86) – Вальверде, Родріго (Себальос, 86), Вінісіус

Дербі Мадріленьйо точно вдалося. Емоції розпочалися вже на стартових хвилинах, коли футболісти обох команд зчепилися один з одним, щоб вияснити стосунки у епізоді.

Це знайде своє продовження наприкінці зустрічі.

За відсутності Каріма Бензема Карло Анчелотті фактично вийшов на матч із Родріго у якості форварда, проте все це не так важливо. Втрата француза не стала критичною.

На початку Атлетіко ледве не відкрив рахунок, коли Феліпе небезпечно пробив головою в лічених сантиметрах повз поперечину, а вийти вперед вдалося супернику.

Я часто хвалю Орельєна Чуамені, бо цей гравець вже зараз здатен дати якість у центрі поля Реалу та до того ж часто приймає нестандартні рішення, що доводить його дуже смачний тонкий пас на Родріго, котрим він пошив у дурні Феліпе та й взагалі весь Атлетіко. Взяття воріт бразилець та Вінісіус відсвяткували традиційними танцями на фоні палаючого ненавистю Ванда Метрополітано.

Нещодавно Віні отримав на горіхи від президента спортивної Асоціації футбольних агентів Педро Браво, котрий заявив, що "танцювати самбу варто у залі, а на полі потрібно поважати колег та перестати мавпенячити". Звісно, відкриття Реалу минулого сезону жорстко відреагувало на ці слова та навіть звинуватило агента у ксенофобії, а цим святкуванням у дербі знову продемонструвало яскраву відповідь на критику.

Незабаром стався вже другий укол, коли Лука Модріч (хорват провів 300-ий поєдинок у Прімері) геніальним пасом у коридор відрізав усю захисну лінію господарів поля та вивів Вінісіуса на побачення із Яном Облаком. Бразилець вгатив у штангу, а на добиванні першим опинився традиційно підключившийся другим темпом Феде Вальверде (який же ФВ крутезний).

Карло Анчелотті перед стартом цього сезону сказав, що порве свою тренерську ліцензію, якщо уругваєць не заб'є як мінімум 10 голів у кампанії-2022/23. На даний момент Феде, котрого нещодавно назвали найкращим гравцем Уругваю, забив чотири.

Одного разу Атлетіко Мадрид огризнувся, коли постріл Грізманна (нарешті француз розпочав матч з самих перших хвилин) витягнув Куртуа, а у другому таймі моментів було мінімум та це не заважало динаміці.

Дієго Сімеоне кинув у жерло усіх атакувальних гравців включно із Моратою та Корреа, аргентинець навіть отримав непоганий шанс забити, проте діючими обличчями стали не вони, а вихованець Реала Ермосо. Маріо вийшов замість Карраско на 72 хвилині, забив (точніше, ігрове знаряддя просто відскочило у ворота), на 89 отримав першу жовту, ледве не з'ївши Карвахаля, котрий сфолив на Рейнілду, а потім й другу за те, що агресивно штовхнув Себальоса.

Іспанець тупо підставив свою команду, бо вилучення сталося у доданий до другого тайму час, коли гра перейшла у фінальну фазу. Білі мадридці довели справу до перемоги та спортили юбілей Дієго Сімеоне, котрий проводив 408 матч на чолі Атлетіко, побивши рекорд Луїса Арагонеса.

Коротко про інші матчі туру

- Супер-емоційну перемогу здобув Кадіс. "Жовта субмарина" вперше в сезоні забила й одразу зуміла переграти Вальдолід на виїзді (1:0). Доля протистояння вирішилася у ендшпілі. На 90+2 хвилині Альваро Негредо точно вразив дальній кут після кроссу від партнера. Як-то було у знаменитому мемі – вжух, і твоє положення у таблиці, враховуючи щільність та погані виступи конкурентів, не здається таким безнадійним.

- Альмерія втратила Умара Садіка, а за відсутності нігерійця голи команді даються якось важкувато. Мальорка забила переможного м'яча після невдалої спроби захисника головою вибити його куди подалі (1:0).

- Валенсія у яскравому стилі розгромила Сельту (3:0). Галісійці посипалися після видалення Франко Черві на 59 хвилині, коли пропустили два з трьох м'ячів у зустрічі.

- Атлетік здобув результативну вікторію проти Райо (3:2). Баски завдяки цьому заскочили одразу у зону Ліги чемпіонів.

- Гетафе обіграв Осасуну у Памплоні (допомогло й видалення Чімі Авільї вже у першому таймі) (2:0). Окремо відмітимо перший гол у матчі авторства Хуана Іглесіаса – півзахисник третій сезон перебуває у складі "городян", проте відмітився дебютним взяттям воріт лише у 36 поєдинку.

- Севілья та Вільярреал переможця не виявили (1:1). На голясо Олівера Торреса своїм голом відповів вихованець гостей Алекс Баєна.

- Реал Бетіс здобув вольову перемогу проти Жирони (2:1). Черговим дублем та голом с пенальті відмітився безумовний лідер севільського колективу Борха Іглесіас.

- Щось подібне зробив й Реал Сосьєдад проти Еспаньйола (2:1). Баски обмінялися влучними ударами із суперником, а у другому таймі трохи заспокоїлись.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 6-го туру Прімери

Мемфіс Депай (Барселона)

Родріго (Реал)

Найкращий тренер 6-го туру Прімери

Хаві (Барселона) – розгром Ельче (3:0)

Дженнаро Гаттузо (Валенсія) – погром доволі міцної Сельти (3:0)

Мануель Пеллегріні (Бетіс) – вольова перемога з Жироною, що дозволила його команді закріпитися в зоні ЛЧ (2:1)

Карло Анчелотті (Реал) – перемога проти Атлетіко у дербі Мадрида

Найкращий гравець 6-го туру Прімери

Жереміас Ледесма (Кадіс) – 6 сейвів, котрі в черговий раз допомогли Кадісу, а команда нарешті здобула першу перемогу у чемпіонаті (1:0)

Альваро Негредо (Кадіс) – переможний гол у ворота Вальядоліда, котрий дозволив команді ветерана набрати перші очки та забити перший гол у сезоні Ла Ліги

Роберт Левандовські (дубль) та Алехандро Бальде (гол+пас) (Барселона) – розгром Ельче (3:0)

Борха Іглесіас (Бетіс) – дубль, що дозволив його команді зробити камбек з Жироною та втриматись у зоні Ліги чемпіонів

Родріго та Феде Вальверде (Реал) – важливі голи у мадридському дербі (2:1)

Символічна збірна 6-го туру Прімери

Ледесма (Кадіс) — Маффео (Мальорка), Дуарте (Гетафе), Альварес (Гетафе), Бальде (Барселона) — Н. Вільямс (Атлетік), Вальверде (Реал), Родріго (Реал), Алмейда (Валенсія) — Левандовські (Барселона), Іглесіас (Бетіс)

Турнірна таблиця після 6-го туру

# И О 1 Реал Мадрид 6 18 2 Барселона 6 16 3 Бетіс 6 15 4 Атлетік 6 13 5 Осасуна 6 12 6 Вільярреал 6 11 7 Атлетіко 6 10 8 Реал Сосьєдад 6 10 9 Валенсія 6 9 10 Мальорка 6 8 11 Жирона 6 7 12 Райо Вальєкано 6 7 13 Сельта 6 7 14 Хетафе 6 7 15 Севілья 6 5 16 Альмерія 6 4 17 Еспаньйол 6 4 18 Вальядолід 6 4 19 Кадіс 6 3 20 Ельче 6 1



Розклад наступного 7-го туру