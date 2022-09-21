Іспанія

Нападник прокоментував свій відхід до Еспаньйолу наприкінці цьогорічного літнього трансферного вікна.

Придбання нападника Леганеса Мартіна Брайтвейта каталонською Барселоною зразка лютого 2020 року визвало чимало суперечок у фанатському середовищі "блаугранас", однак зрештою датський виконавець провів 58 матчів за клуб, забивши при цьому 10 голів та віддавши п’ять гольових передач.

На завершення цьогорічної літньої трансферної кампанії 31-річний футболіст залишив розташування Барси на користь переходу в якості вільного агента до Еспаньйолу, у складі якого вже почав забивати голи.

Щодо причин свого відходу з каталонського клубу Мартін напередодні розповів у інтерв’ю.

"У Барселоні ніхто не змушував мене залишити клуб. У мене не було жодних приводів відчувати подібні почуття.

Я заздалегідь визначив для себе, що не залишусь у клубі, бо я хотів грати в футбол, а тренер не вірив у мене, тому нічого не поробиш.

Були моменти, коли я думав, що можу щось змінити, але потім зрозумів, що це неможливо.

У мене немає ніяких негативних спогадів, які я б міг пригадати під час розповіді про мою пригоду в Барселоні. Думаю, що я змусив замовкнути багатьох критиків.

Я був найкращим бомбардиром минулого сезону до того моменту, як отримав травму. Але потім відбулася зміна тренера, і Хаві хотів чогось іншого…

Зрештою, я показав, що маю всі якості для того, щоб грати за Барселону", — заявив датський нападник.

У цьому сезоні Брайтвейт вже встиг відзначитись двічі в трьох матчах за свій новий клуб.