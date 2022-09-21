Нідерландський хавбек висловився про трансферні чутки.
Френкі де Йонг, getty images
21 вересня 2022, 22:04
У літнє трансферне вікно центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг міг переїхати до англійської Прем'єр-ліги.
ЗМІ пов'язували 25-річного нідерландця з інтересом з боку Манчестер Юнайтед та Челсі. Сам футболіст прокоментував ці чутки.
"Інтерес з боку Челсі та Манчестер Юнайтед? Я ще в травні вирішив, що хочу залишитися в Барселоні.
Я ніколи не змінював це рішення протягом літа", — цитує слова Френкі де Йонга журналіст Фабриціо Романо з посиланням на NOS.
Цього сезону де Йонг провів за Барселону вісім матчів, у яких забив один гол.