Іспанія

Нідерландський хавбек висловився про трансферні чутки.

У літнє трансферне вікно центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг міг переїхати до англійської Прем'єр-ліги.

ЗМІ пов'язували 25-річного нідерландця з інтересом з боку Манчестер Юнайтед та Челсі. Сам футболіст прокоментував ці чутки.

"Інтерес з боку Челсі та Манчестер Юнайтед? Я ще в травні вирішив, що хочу залишитися в Барселоні.

Я ніколи не змінював це рішення протягом літа", — цитує слова Френкі де Йонга журналіст Фабриціо Романо з посиланням на NOS.

Цього сезону де Йонг провів за Барселону вісім матчів, у яких забив один гол.