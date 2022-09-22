Іспанія

Стали відомі божевільні деталі контракту гравця, яке залишили колишні керівники Барселони в спадок наступникам.

Напередодні іспанським журналістам вдалось дізнатись вельми цікаві подробиці відносно деталей перемовин між каталонською Барселоною та її колишнім нападником Ліонелем Мессі.

Проте лише на зірковому журналісті виток даних не обмежився, і наступним гравцем, який ризикує понести репутаційні втрати, було названо центрального захисника Жерара Піке.

Згідно з оновленими даними, колишній президент "блаугранас" Жозеп Марія Бартомеу свого часу пішов на поступки вихованцеві клуба, зробивши його найбільш оплачуваним центральним захисником світу.

За п’ять років дії оновленого в сезоні-2017/18 контракті Піке мав загалом заробити 142 млн євро (без урахування податків).

Такі вимоги на адресу клуба висунув сам гравець, заявивши, що "хоче отримувати більшу зарплату, аніж тодішній центральний захисник мадридського Реала Серхіо Рамос".

У контракті гравця "бланкос" було прописано 12,5 млн євро на рік (нетто), тоді як Піке отримував би 15 млн євро за той самий час.

На додачу до цього, Піке затребував ще й так званий бонус за підписання в розмірі 7,1 млн євро, який за розміром відповідав податкам, які мав сплатити футболіст із власного прибутку.

Варто зазначити, що Жерар був одним із гравців, які пішли на поступки клубу в надважкі для всього світу часи пандемії, однак це лише відтермінувало зобов’язання Барселони виплатити йому заробітну платню в повному обсязі.