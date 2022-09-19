Іспанія

Іспанець може перейти у стан принципового суперника.

Півзахисник мадридського Реала Марко Асенсіо може опинитись у Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначимо, що Марко закінчується контракт наступного року. Саме цей факт приваблює каталонців, які не проти запросити гравця на правах вільного агента.

За інформацією джерела, в агента Асенсіо Жорже Мендеша добрі стосунки з Барселоною. Це може стати ключовим моментом у вирішенні іспанця.

Цього сезону півзахисник провів на полі 47 хвилин у чотирьох матчах і забив 1 гол, який став 50-м за мадридський Реал.