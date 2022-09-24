Іспанія

У гравців травми, проте рівень серйозності виявить медичний огляд.

Після паузи на ігри національних збірних Барселона може мати справу з проблемами, повідомляє Marca.

Травми отримали одразу чотири виконавці каталонської команди: Рональд Араухо, Френкі де Йонг, Мемфіс Депай та Жюль Кунде.

Крім того, ще раніше ушкодження отримав Усман Дембеле за збірну Франції.

Наразі невідомо, чи будуть готові футболісти до найближчих ігор.

Нагадаємо, що 1 жовтня Барселона зіграє проти Мальорки, а 4 жовтня очікується важливий матч проти міланського Інтера у Лізі чемпіонів.