Іспанія

Керманич Іспанії прокоментував поразку від Швейцарії.

Напередодні збірна Іспанії зазнала невдачі під час спроби утримати лідерську позицію в групі A2 Ліги націй УЄФА, поступившись Швейцарії (1:2).

Іспанія — Швейцарія 1:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди після завершення зустрічі.

"Програш — це завжди боляче, але ми повинні зробити знак пошани на користь Швейцарії, яка створила нам багато проблем із самого початку гри.

Перший тайм був найгіршим за весь час мого управління командою. Ми погано захищались під час кутового, коли вони забивали другий м’яч.

У другому таймі ми трохи покращили нашу взаємодію, боролись до кінця. Утім, ключовий матч буде саме проти Португалії. Там буде справжній "фінал", і ми поїдемо туди, щоб спробувати перемогти.

Фанати в Сарагосі були чудові, віддана публіка, і я дякую їм за безумовну підтримку. Незважаючи на поразку, ми налаштовані оптимістично. Ми повинні працювати над усіма аспектами гри. Ми повинні вдосконалюватися, але в нас ще є час.

Чи викликає ця поразка у мене якісь сумніви перед чемпіонатом світу? Жодних. Очевидно, що краще їхати до Катару з позитивним результатом, але я все ще повністю впевнений у команді. Наші суперники — дуже хороші команди, бо вони знають, за що грають. Але не завжди виходить так, що у вас удалий день, тому трапляється й подібне.

Перемога над Португалією була б ідеальним способом налаштуватись на подорож до Катару. Ми тричі зіграли проти них внічию і тепер підемо туди, щоб виграти", — заявив іспанський фахівець.

Матч Португалія — Іспанія відбудеться 27 вересня, о 21:45.