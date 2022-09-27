Іспанія

Іспанець може залишити ставший рідним клуб.

Манчестер Юнайтед готовий відпустити Давіда де Хеа літом наступного року.

Контракт культового воротаря "червоних дияволів" закінчується наприкінці цього сезону, проте манкуніанці залишають опцію продовження угоди.

Іспанець є пріорітетним варіантом на позиції для нового тренера Еріка тен Гага та проблема лежить в дещо іншій площині.

Висока зарплатня Де Хеа (350 000 фунтів стерлінгів на тиждень) може стати проблемою для клубу, який хоче скоротити заробітну плату гравців.

Другий гравець із високою зп, Кріштіану Роналду, вже в січні може залишити Манчестер.