Іспанія

Чергова неприємна податкова історія у футболу, цього разу із наставником Бетіса.

Мануель Пеллегріні потрапив у скандал. Англійське казначейство звинувачує його у збереженні великої заборгованості зі сплати податків, коли він був головним тренером Манчестер Сіті.

ЗМІ повідомляють, що чилійський тренер "оштрафований на понад 343 000 фунтів стерлінгів (383 329 євро) за навмисне ухилення від податків". Тобто на суму понад 362 мільйони песо.

За їхніми даними Пеллегріні не заплатив 817 тисяч євро в період з квітня 2014 року по квітень 2017 року, отримавши вищезгаданий штраф, який, як стверджується, є одним з найвищих в історії футболу.

Ця інформація походить від розслідування футбольної індустрії, яке проводиться у Сполученому Королівстві, оскільки поняття "права на зображення" зазвичай використовується для зменшення податків, які потрібно сплачувати в цих країнах.

На даний момент Пеллегріні ніяк не прокоментував ці звинувачення і, безсумнівно, навряд чи буде це робити, тому що всіма юридичними аспектами його кар'єри займається штат професіоналів, які вже зайнялися вирішенням цієї ситуації..