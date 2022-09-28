Іспанія

Українці відзначені відомим іспанським виданням.

Іспанське видання Marca на щорічній церемонії нагородила футболістів за вклад. Так, наприклад, Карім Бензема отримав індивідуальні нагороди.

Також Marca відмітила і двох українських воротарів, які виступають за іспанські клуби — Андрія Луніна з Реала та Микиту Федотова з Понферрадіни Б.

Українці отримали призи фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке. Лунін не був присутнім, адже грав за збірну України, а Федотов взяв учать у заході.

Сільвія Гонсалес і Долорес Перес Кастаньо, матері Дані Харке та Антоніо Пуерти відповідно, вручили нагороду футболісту.

Федотов протягом двох місяців захищав Україну від фашистської наволочі з територій сусідніх болот, яка вторглась у країну.

"Мені подобається в Іспанії. Люди повинні знати, що відбувається. Я провів два місяці на вулицях, захищаючи свою країну, і тепер я хочу насолоджуватися футболом. Я не бачу кінця, але якщо Європа допоможе нам, це зможе закінчиться через 3, 4 або 5 місяців", — сказав Федотов.