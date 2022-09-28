Іспанія

Нагороди знайшли свого господаря.

Форвард і лідер Реала Карім Бензема отримав три індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.

Французу вручили трофей Пічічі (найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги), приз Ді Стефано (найкращому гравцеві сезону Ла Ліги), а також приз гравцеві сезону за версією вболівальників. Нагадаємо, що цю церемонію щороку проводить спортивна газета Marca.



Фото: скріншот Marca

Додамо, що головний претендент на Золотий м'яч у минулому сезоні наколотив 27 голів у Примері.